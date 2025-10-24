A Milano la congiura dei riformisti | se perde in Campania Schlein va a casa Picierno liquida il campo largo | Surreale…

“Partecipare o meno all’incontro diventa una scelta di campo.”, sintetizza oggi “ Open”, a proposito dell’adunata dei riformisti del Pd oggi a Milano, che in realtà è un sottogruppo nato dal distacco tra il leader della corrente minoritaria, Stefano Bonaccini. Ci saranno molti, o quasi tutti, tranne Stefano Bonaccini, tra coloro che non sono di stretta osservanza “schleiniana”: Lia Quartapelle, Pina Picierno, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Marianna Madia, Simona Malpezzi, Graziano Delrio, Piero Fassino, Sandra Zampa, Walter Verini, Elisabetta Gualmini, Paola De Micheli, Filippo Sensi con ospiti di “area”, tra i quali Tito Boeri, Daniela Fumarola, Sofia Ventura, Tommaso Nannicini, Francesco Longo, Simone Gamberini, Luca Stanzione, Federico Valtolina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

