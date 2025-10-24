A Milano la congiura dei riformisti | se perde in Campania Schlein va a casa Picierno liquida il campo largo | Surreale…
“Partecipare o meno all’incontro diventa una scelta di campo.”, sintetizza oggi “ Open”, a proposito dell’adunata dei riformisti del Pd oggi a Milano, che in realtà è un sottogruppo nato dal distacco tra il leader della corrente minoritaria, Stefano Bonaccini. Ci saranno molti, o quasi tutti, tranne Stefano Bonaccini, tra coloro che non sono di stretta osservanza “schleiniana”: Lia Quartapelle, Pina Picierno, Giorgio Gori, Lorenzo Guerini, Marianna Madia, Simona Malpezzi, Graziano Delrio, Piero Fassino, Sandra Zampa, Walter Verini, Elisabetta Gualmini, Paola De Micheli, Filippo Sensi con ospiti di “area”, tra i quali Tito Boeri, Daniela Fumarola, Sofia Ventura, Tommaso Nannicini, Francesco Longo, Simone Gamberini, Luca Stanzione, Federico Valtolina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questi sono i cosiddetti “tifosi” della Juventus, che hanno occupato la Stazione Centrale di Milano improvvisando l’inno di Mameli accompagnato da braccia tese e saluti romani e uno striscione che recita: “Manifestare ci sta, ma non spaccare le nostre citt**. M - facebook.com Vai su Facebook
Milano, Pacente lascia i Riformisti ed aderisce al gruppo misto - Il primo consiglio comunale milanese post approvazione della delibera su San Siro ha registrato un movimento nelle fila della maggioranza, che perde di fatto un elemento: il consigliere comunale ... Scrive affaritaliani.it