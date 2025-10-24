A Milano ha aperto un salone di bellezza ' sociale' che regala trattamenti a chi ne ha bisogno

Milanotoday.it | 24 ott 2025

A Milano apre ‘Beauty for a better life’, il salone di parrucchieri all'interno della casa d'accoglienza Enzo Jannacci dedicato a chi vive in condizioni di difficoltà. Chi vive nella struttura, ma anche i cittadini segnalati dagli operatori sociali, potranno farci tagliare e acconciare i capelli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

