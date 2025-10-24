A Milano c’è un salone di bellezza solidale | socio parrucchieri gratis per i fragili
Milano, 24 ottobre 2025 – Il salone “Beauty for a Better Life ” apre i battenti a Milano, l a città dai mille volti e dalle mille contraddizioni. Si tratta di un spazio, collocato all’interno della casa di accoglienza per senzatetto 'Enzo Jannacci ': qui altri cittadini che vivono una condizione di difficoltà e sono segnalati dagli operatori sociali potranno usufruire gratuitamente di servizi di taglio e acconciatura e ricevere prodotti essenziali per l'igiene e la bellezza personale. Il progetto . Casa Jannacci, che è la struttura d'accoglienza di natura pubblica più grande d'Europa, oggi ospita 563 persone, di cui 262 adulti soli, 281 componenti di nuclei familiari, 20 minori stranieri non accompagnati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Anticipazione Presentazione Salone di Milano EICMA 2026 Tènèrè 700 world raid 2026 - facebook.com Vai su Facebook
A Milano c’è un salone di bellezza solidale: socio parrucchieri gratis per i fragili - Succede grazie al progetto “Beauty for a Better Life” presso Casa Jannacci, con personale appositamente formato. Lo riporta msn.com
L’Oréal inaugura a Milano il primo Salone Sociale in Italia - Con il progetto “Beauty for a Better Life”, L’Oréal Italia offre servizi gratuiti di bellezza a persone in difficoltà ... Si legge su btboresette.com
A Milano ha aperto un salone di bellezza 'sociale' che regala trattamenti a chi ne ha bisogno - A Milano apre ‘Beauty for a better life’, il salone di parrucchieri all'interno della casa d'accoglienza Enzo Jannacci dedicato a chi vive in condizioni di difficoltà. Si legge su milanotoday.it