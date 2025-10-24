A Milano c’è un salone di bellezza solidale | socio parrucchieri gratis per i fragili

Milano, 24 ottobre 2025 – Il salone “Beauty for a Better Life ” apre i battenti a Milano, l a città dai mille volti e dalle mille contraddizioni. Si tratta di un spazio, collocato all’interno della casa di accoglienza per senzatetto 'Enzo Jannacci ': qui altri cittadini che vivono una condizione di difficoltà e sono segnalati dagli operatori sociali potranno usufruire gratuitamente di servizi di taglio e acconciatura e ricevere prodotti essenziali per l'igiene e la bellezza personale. Il progetto . Casa Jannacci, che è la struttura d'accoglienza di natura pubblica più grande d'Europa, oggi ospita 563 persone, di cui 262 adulti soli, 281 componenti di nuclei familiari, 20 minori stranieri non accompagnati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

