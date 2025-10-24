A Milanello volontà di provarci per lo Scudetto Modric e la mentalità E con Leao …
Milan, Allegri non si espone, ma a Milanello c'è voglia di provarci per lo Scudetto. L'impatto di Luka Modric nello specifico su Leao. L'analisi di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Tonali in cuor suo sogna ancora di tornare al Milan. Andò via contro la sua volontà. È stata una scelta della società, e lui, con il cuore spezzato, non se l’è sentita di dire di no di fronte all’offerta del Newcastle. Non vuole tornare in Italia. Vuole tornare al Milan. - facebook.com Vai su Facebook