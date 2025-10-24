A Messina l’Assemblea nazionale dei Tutori volontari dei minori soli | Un impegno che costruisce futuro

Messina si prepara ad accogliere, dal 24 al 26 ottobre 2025, la seconda Assemblea nazionale di Tutori in Rete, la prima rete italiana di associazioni e gruppi informali che riunisce i tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati (MSNA).Dopo le tappe di Milano, Lucca e Ferrara, sarà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

La presidente dell’associazione Paola Scafidi, che a causa di un infortunio non potrà esserci all’Assemblea Nazionale di Messina questo weekend, ha mandato un messaggio da condividere con tutta la rete Eccolo qui - facebook.com Vai su Facebook

