A Mercato Saraceno si celebra il vitigno romagnolo con la nuova tappa dell' Albana Dèi

Cesenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche in questo 2025 la selezione enologica “Albana Dèi”, l’evento dedicato a uno dei vitigni più rappresentativi e identitari della Romagna. La manifestazione, giunta alla sua tredicesima edizione, mette al centro la DOCG Romagna Albana. "Con Albana Dèi 2025 prosegue la messa al centro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

mercato saraceno celebra vitignoVisita guidata e degustazioni tra i vigneti di Mercato Saraceno - Tra i vigneti di Mercato Saraceno, una nuova iniziativa enogastronomica in programma per sabato 25 ottobre. Come scrive cesenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Saraceno Celebra Vitigno