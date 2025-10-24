A Malpensa il carburante costa oltre il 50% in più che in altri scali La proteste delle compagnie aeree e il rischio di aumenti per i passeggeri

Il carburante costa troppo, anche il 50% in più che altrove. A lamentarsi questa volta non sono gli automobilisti, come spesso accade, ma tre compagnie aeree operanti sull’ aeroporto di Milano Malpensa, easyJet, Ryanair e Neos, che in una lettera chiedono ufficialmente al governo di affrontare la questione. Insieme, le tre compagnie forniscono il 40% dei posti venduti nell’aeroporto varesotto e la risoluzione del problema potrebbe risparmiare costi ulteriori dei biglietti a tanti viaggiatori. La lettera delle compagnie aeree. Secondo i vettori che operano a Malpensa i problemi del rifornimento sarebbero abbastanza chiari. 🔗 Leggi su Open.online

