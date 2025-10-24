A Londra la nuova spinta degli alleati per Kiev Starmer alza la pressione su Putin | Fa richieste ridicole – La diretta

Open.online | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperta a Londra la riunione della  “coalizione dei volenterosi”, con oltre venti leader riuniti per discutere nuovi aiuti all’Ucraina. Tra i partecipanti, il presidente  Volodymyr Zelensky, il premier britannico  Keir Starmer, il presidente francese  Emmanuel Macron, il segretario generale della  Nato Mark Rutte  e, in collegamento da Roma, la premier  Giorgia Meloni. Macron ha annunciato che la  Francia invierà nuovi missili antiaerei Aster e caccia Mirage, sottolineando la necessità di «mantenere la pressione sulla Russia». Gli Aster, prodotti insieme all’Italia, fanno parte del sistema  SAMPT Mamba, già fornito a Kiev. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

londra nuova spinta alleatiA Londra la nuova spinta degli alleati per Kiev. Starmer alza la pressione su Putin: «Fa richieste ridicole» – La diretta - Il premier britannico invita ad agire sugli asset russi congelati e definisce “ridicole” le richieste di Mosc ... Come scrive msn.com

londra nuova spinta alleati"Rischio spionaggio", nel Regno Unito è scontro sulla nuova "super ambasciata" cinese a Londra - Londra frena sull’ambasciata cinese tra accuse di spionaggio e timori per la sicurezza nazionale. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Londra Nuova Spinta Alleati