A Londra la nuova spinta degli alleati per Kiev | l’Italia prepara nuovi aiuti Starmer alza la pressione su Putin | Fa richieste ridicole – La diretta
Si è aperta a Londra la riunione della “coalizione dei volenterosi”, con oltre venti leader riuniti per discutere nuovi aiuti all’Ucraina. Tra i partecipanti, il presidente Volodymyr Zelensky, il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il segretario generale della Nato Mark Rutte e, in collegamento da Roma, la premier Giorgia Meloni. Macron ha annunciato che la Francia invierà nuovi missili antiaerei Aster e caccia Mirage, sottolineando la necessità di «mantenere la pressione sulla Russia». Gli Aster, prodotti insieme all’Italia, fanno parte del sistema SAMPT Mamba, già fornito a Kiev. 🔗 Leggi su Open.online
