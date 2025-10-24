A House of Dynamite la paura secondo Kathryn Bigelow | Il mondo è in pericolo La diplomazia? Oggi è nulla

La smania bellicista di un'umanità fallibile. La regista racconta la tensione e la paura dietro al suo film. E dice: "La tensione si è normalizzata, e questo è spaventoso". Su Netflix. Kathryn Bigelow, entrando nella leggendaria room nel mezzanino dell'Hotel Excelsior di Venezia, viene accolta da un caloroso applauso. Non poteva essere altrimenti, vista la portata e il tono del suo film, A House of Dynamite, arrivato su Netflix dopo essere stato presentato alla Mostra del Cinema. La regista, altissima, svetta tra i pochi giornalisti selezionati per un incontro stampa ristretto. Al centro della conferenza, un lessico terrificante divenuta routine quotidiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - A House of Dynamite, la paura secondo Kathryn Bigelow: "Il mondo è in pericolo. La diplomazia? Oggi è nulla"

