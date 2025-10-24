A House of Dynamite come finisce | spiegazione finale e sequel

Dal 24 ottobre 2025 è disponibile su Netflix A House of Dynamite. Si tratta di un film con Idris e Rebecca Ferguson, diretto da Kathryn Bigelow, che ruota intorno al caos che scoppia alla Casa Bianca quando un missile balistico attraversa i cieli degli Stati Uniti. Nessuna nazione lo rivendica, ma il conto alla rovescia ormai è già iniziato. Inizia così una frenetica corsa al tempo nell’amministrazione americana, dove ci si chiede chi sia il responsabile e come bisogna reagire. A House of Dynamite, trama completa e spiegazione del finale. Leggi anche: The Elixir su Netflix come finisce: spiegazione del finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com