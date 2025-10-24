A House of Dynamite come finisce | spiegazione finale e sequel

Latuafonte.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 ottobre 2025 è disponibile su Netflix A House of Dynamite. Si tratta di un film con Idris e Rebecca Ferguson, diretto da Kathryn Bigelow, che ruota intorno al caos che scoppia alla Casa Bianca quando un missile balistico attraversa i cieli degli Stati Uniti. Nessuna nazione lo rivendica, ma il conto alla rovescia ormai è già iniziato. Inizia così una frenetica corsa al tempo nell’amministrazione americana, dove ci si chiede chi sia il responsabile e come bisogna reagire. A House of Dynamite, trama completa e spiegazione del finale. Leggi anche: The Elixir su Netflix come finisce: spiegazione del finale. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

house of dynamite finisceA House of Dynamite: Bigelow riscrive (meglio) il disaster movie - Un disaster movie ribaltato dall’interno: dalle war rooms ai radar, “The house of dynamite" mostra la paura atomica come sospensione claustrofobica senza eroismi ed esplosioni spettacolari ... Secondo ilbolive.unipd.it

house of dynamite finisce‘A House of Dynamite’, 20 minutes to save (?) the world - Kathryn Bigelow firma un thriller della possibilità (e se venisse lanciato un oggetto non identificato verso gli USA? Lo riporta rollingstone.it

house of dynamite finisceA House of Dynamite film: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Netflix - A House of Dynamite film con Idris Elba e Rebecca Ferguson: un missile nucleare, 19 minuti e una decisione che può cambiare il mondo. Scrive maridacaterini.it

Cerca Video su questo argomento: House Of Dynamite Finisce