A Gesualdo la presentazione de Il Codice dell’Angelo il nuovo romanzo di Pompilio Dottore
Sabato 25 ottobre, alle ore 17:30, il Palazzo Pisapia di Gesualdo ospiterà la presentazione de Il Codice dell’Angelo, l’ultimo romanzo del docente e scrittore irpino Pompilio Dottore, pubblicato da Delta 3 Edizioni nella collana Plenilunio a cura di Silvio Sallicandro.L’opera conduce il lettore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
