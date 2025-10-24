A Gesualdo la presentazione de Il Codice dell’Angelo il nuovo romanzo di Pompilio Dottore

Sabato 25 ottobre, alle ore 17:30, il Palazzo Pisapia di Gesualdo ospiterà la presentazione de Il Codice dellAngelo, l’ultimo romanzo del docente e scrittore irpino Pompilio Dottore, pubblicato da Delta 3 Edizioni nella collana Plenilunio a cura di Silvio Sallicandro.L’opera conduce il lettore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

