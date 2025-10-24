a fossombrone il grande ritorno di casolla la scorsa stagione fu capocannoniere del girone

A Fossombrone c’è il ritorno di Francesco Casolla (foto) classe 1992. L’attaccante dopo essersi trasferito in estate alla Sammaurese (segnando 3 reti) ha risposato positivamente alla causa del club del presidente Nardini. Il giocatore nella passata stagione è stato il capocannoniere del girone con 15 reti realizzate in 31 partite, da ieri a disposizione di mister Giuliodori. Rimanendo a Fossombrone il giocatore Luca Procacci (classe 1995) sembra che piace al Matelica (Eccellenza). La K Sport Montecchio Gallo sta guardandosi intorno per l’ingaggio di un paio di giocatori. La Pergolese ha ingaggiato l’attaccante Simone Russo (classe 2001) in uscita dal K-Sport Montecchio Gallo con cui aveva iniziato l’anno in Eccellenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

