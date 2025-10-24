A Fontanella Borghese Fay celebra l' eleganza con gli amici vip del brand

Trecento ospiti a Fontanella Borghese per la serata esclusiva presso la boutique Fay di Roma. L'evento, organizzato in collaborazione con la testata Icon, ha celebrato la nuova copertina del magazine dedicata all'attore inglese Callum Turner, protagonista dello shooting con l'iconico modello 4 Ganci Archive. La serata, che ha visto la partecipazione di moltissimi ospiti vip, è stata l'occasione per ritrovare tanti amici del brand – volti noti del cinema, della televisione e della moda – tra cui Christian De Sica, Giorgio Pasotti, Lucrezia Lante della Rovere, Samantha De Grenet, Martina Colombari, Caterina Balivo, Barbara Ronchi, Andrea Bosca, Alessio Vassallo e molti altri. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Fontanella Borghese Fay celebra l'eleganza con gli amici vip del brand

