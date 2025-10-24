A fine anno il canile di Fallo chiuderà e molti cani cercano ancora una casa | c’è tanto bisogno di aiuto

Sono tanti i cani che entrano in canile, molti dei quali faticano ad uscire, desiderosi di una nuova casa, spesso non sono scelti dai possibili adottanti. Ma il 31 dicembre 2025 il canile di Fallo chiuderà i battenti e i suoi ospiti saranno trasferiti in altri canili. Per questo ogni gesto può. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

