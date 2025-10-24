A Falconara partono i ' Lunedì del sindaco' ogni primo lunedì del mese al mercato settimanale
FALCONARA - Partono i ‘lunedì del sindaco’, la nuova iniziativa voluta dal sindaco Stefania Signorini per rafforzare il dialogo diretto con la cittadinanza e offrire uno spazio fisico di confronto tra cittadini, sindaco e giunta. A partire dal 3 novembre, ogni primo lunedì del mese, in occasione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
