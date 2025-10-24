A Damiano Michieletto il Premio Via Condotti 2025
Con lui premiati Lino Banfi ed Elisa Del Genio. Cerimonia domenica 26 ottobre alle 18.30 a Palazzo Ripetta, nell’ambito di “Fuori Sala” – Alice nella città. Il Premio Via Condotti 2025 va al regista Damiano Michieletto, tra le firme italiane più apprezzate sulla scena internazionale dell’opera e del teatro. Il riconoscimento, istituito nel 1977 dall’ Associazione Via Condotti e tradizionalmente conferito “a chi, non romano, ama Roma e ne è riamato”, celebra il solido legame che Michieletto ha costruito con la Capitale, contribuendo a valorizzarne il patrimonio culturale. Un legame artistico con Roma. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Teatro Carlo Felice Gênes DON GIOVANNI #Mozart par Damiano #Michieletto et Constantin #Trinks @ctrinks avec Simone #Alberghini Giulio #Mastrototaro Jennifer #Holloway Desirée #Rancatore Mattia #Denti etc. – Katy #Oberlé signe notre chronique https - X Vai su X
Così il personaggio di Shakespeare e Verdi trascende i generi per farsi emblema di dolcezza ed ebbrezza. L'articolo di Damiano Michieletto su Falstaff è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it - facebook.com Vai su Facebook
CULTURA, A DAMIANO MICHIELETTO IL PREMIO VIA CONDOTTI 2025 - È il regista veneto Damiano Michieletto a essere insignito quest’anno, insieme a Lino Banfi e alla giovanissima attrice Elisa Del Genio, del Premio Via Condotti, istituito nel 1977 dall ... Scrive 9colonne.it