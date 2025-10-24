a damiano michieletto il premio via condotti 2025

Con lui premiati Lino Banfi ed Elisa Del Genio. Cerimonia domenica 26 ottobre alle 18.30 a Palazzo Ripetta, nell’ambito di “Fuori Sala” – Alice nella città. Il Premio Via Condotti 2025 va al regista Damiano Michieletto, tra le firme italiane più apprezzate sulla scena internazionale dell’opera e del teatro. Il riconoscimento, istituito nel 1977 dall’ Associazione Via Condotti e tradizionalmente conferito “a chi, non romano, ama Roma e ne è riamato”, celebra il solido legame che Michieletto ha costruito con la Capitale, contribuendo a valorizzarne il patrimonio culturale. Un legame artistico con Roma. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

