A Cividale Daniela Foschi con il suo ultimo libro
Dal 9 novembre 2025 Daniela Foschi torna in tutte le librerie e nei bookstore con il suo nuovo romanzo di formazione “Il Bistrot dei Duval” Santelli Editore. Con la sua scrittura precisa, delicata, raffinata ed emotiva Daniela Foschi torna a coinvolgere i lettori con una storia sensibile ed. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
