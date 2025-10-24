A Cividale Daniela Foschi con il suo ultimo libro

Udinetoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 novembre 2025 Daniela Foschi torna in tutte le librerie e nei bookstore con il suo nuovo romanzo di formazione “Il Bistrot dei Duval” Santelli Editore. Con la sua scrittura precisa, delicata, raffinata ed emotiva Daniela Foschi torna a coinvolgere i lettori con una storia sensibile ed. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Cividale Daniela Foschi Suo