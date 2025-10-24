Jannik Sinner ha sconfitto con disinvoltura il kazako Alexander Bublik e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 500 di Vienna. Il numero 2 del mondo, reduce dalle nette affermazioni contro il tedesco Daniel Altmaier e Flavio Cobolli nel derby, ha prevalso con lo schiacciante punteggio di 6-4, 6-4 sul cemento della capitale austriaca contro un rivale sempre ostico e impegnativo da affrontare. Il nostro portacolori può così proseguire il proprio cammino, alla ricerca del trofeo e degli annessi 500 punti. Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà ora vedere con l’australiano Alex de Minaur, che oggi pomeriggio ha avuto la meglio su Matteo Berrettini per 6-1, 7-6(4). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora Sinner-De Minaur, ATP Vienna 2025: programma semifinale, tv, streaming