Saranno nove le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Soelden (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: sabato 25 ottobre l’azione scatterà alle ore 10.00 e saranno 66 le atlete in gara, con 17 Paesi rappresentati. Seconda manche dalle ore 13.00. Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col 16 alle 10.27, Asja Zenere col 27 alle 10.43, Lara Della Mea col 28 alle 10.44, Giorgia Collomb col 30 alle 10.47, Ilaria Ghisalberti col 45 alle 10.58, Sophie Mathiou col 46 alle 10.59, Elisa Platino col 49 alle 11.01, Laura Steinmair col 57 alle 11.07, e Giulia Valleriani col 66 alle 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora partono Goggia e le italiane nel gigante di Soelden 2025: n. di pettorale, programma preciso, streaming