A Cesenatico torna ' Il pesce fa festa' | tutte le modifiche alla viabilità e alla sosta in programma
Da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre, Cesenatico tornerà a respirare mare e tradizione con ‘Il Pesce fa Festa’, la sagra gastronomica che animerà il centro storico e il lungomare Carducci con stand, musica, mercatini e intrattenimento.In vista dell’allestimento e dello svolgimento della. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Torna la Festa del Pesce a Cesenatico! Da venerdì 31 fino a domenica 2, il porto canale di Cesenatico si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto! Ti aspettano piatti della tradizione marinara, bancarelle e tanto altro. Tra le onde della tradizione e la cr - facebook.com Vai su Facebook
Cesenatico celebra il mare: torna “Il Pesce fa Festa” - Cinque giorni di sapori, musica e tradizione marinara per la sagra più amata dell’autunno, tra stand gastronomici, eventi e spettacoli ... Si legge su livingcesenatico.it
“Pesce fa festa o cantiere a cielo aperto?” - La posizione del centrodestra di Cesenatico è netta: "Chiudere il cuore della città oltre una settimana prima del 'Pesce fa Festa' è un errore" ... Secondo livingcesenatico.it
Cesenatico, “Il Pesce fa Festa”: svelato il programma della cinque giorni - Tempi di sagre e fiere, Cesenatico si prepara a fare il pieno con l’evento gastronomico di stagione de “Il pesce fa festa”. Riporta corriereromagna.it