A Cassino i campionati mondiali universitari di corsa campestre

Grazie alla lungimiranza del magnifico rettore della Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Marco Dell’Isola, e dell’intera struttura universitaria, e con il sostegno da parte della Regione Lazio, la città di Cassino torna a essere il punto di riferimento dello sport universitario a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it