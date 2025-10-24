Nove incontri tra professionisti accenderanno l’edizione 2025 de “Le stelle del ring”, il tradizionale appuntamento con la grande kickboxing organizzato dal Team Jakini in collaborazione con il Comune di Capolona. L’evento, giunto alla trentaduesima edizione, andrà in scena sabato 1 novembre alle ore 17.00 nella palestra “Garibaldi” e riunirà sul ring alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale e internazionale. Il programma prevede sette match maschili e due femminili, promettendo spettacolo, intensità agonistica e fair play in un contesto che da oltre trent’anni rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Capolona tornano “Le stelle del ring”: nove incontri tra professionisti per il gran galà della kickboxing