A Biz Story – L’Italia che innova nella terza puntata del podcast di MondoUomoit con Massimo Morgante TheBestItaly e Giancarlo Donadio NAStartUp

Il Made in Italy non è solo moda e design. È anche innovazione, tecnologia e startup che raccontano un nuovo volto dell’imprenditorialità italiana. La terza puntata di A Biz Story – Focus on Fatto in Italy, il podcast del Gruppo Mondo Media prodotto per MondoUomo.it, accende i riflettori sull’Italia che innova. Ospiti d’eccezione: Massimo Morgante, founder di The Best Italy, e Giancarlo Donadio, giornalista e cofondatore di NAStartUp, una delle community di accelerazione più attive del Sud Italia. Due protagonisti del nuovo Made in Italy digitale, capaci di unire visione, concretezza e passione per il territorio. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

