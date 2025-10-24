A Ballando con le stelle nuova proposta di matrimonio in pista? Chi sono i due indiziati
Le indiscrezioni parlano di un momento romantico che sorprenderà il pubblico del dance show di Rai 1: la pista potrebbe trasformarsi in un set da sogno con una proposta di matrimonio in diretta Sabato scorso Ballando con le Stelle ha portato a casa il suo quarto appuntamento stagionale, ma le indiscrezioni parlano già di una sorpresa che potrebbe emozionare il pubblico nelle prossime puntate. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, nella prossima puntata dello show condotto da Milly Carlucci potrebbe esserci una proposta di matrimonio in diretta, destinata a far sognare gli spettatori più romantici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
