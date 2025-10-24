80 anni dalla Carta delle Nazioni Unite | bandiere dell’ONU italiana ed europea esposte nelle scuole

Il 24 ottobre 2025 segna otto decenni dall’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite. Per l’occasione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto che venga esposta la bandiera dellONU, accanto a quella italiana e a quella dell’Unione Europea, sugli edifici pubblici distribuiti su tutto il territorio nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

