770 e Cu redditi esenti 2025 | trasmissione entro il 31 ottobre
I modelli, insieme alle istruzioni, ai software di compilazione e controllo e alle specifiche tecniche, sono disponibili, sul sito dell’Agenzia delle entrate, anche nelle versioni in lingua tedesca e slovena. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
Approfondisci con queste news
Nessuna equiparazione a redditi esenti se non lo dice il legislatore https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/nessuna-equiparazione-redditi-esenti-se-non-dice-legislatore-AH5z7E6C?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echo - X Vai su X
Bonus mamme 2025 fino a 480€ all’anno esenti da tasse e contributi! Requisiti: Avere almeno 2 figli, il più piccolo con meno di 10 anni Reddito da lavoro non superiore a 40.000€ Non valido per lavoratrici domestiche o in regime forfettario Rimaniam - facebook.com Vai su Facebook
CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre - Le Entrate a tal proposito hanno pubblicato nel mese di febbraio scorso il modello e le istruzioni ... Segnala fiscoetasse.com
CU 2025, scadenza in arrivo al 31 ottobre. Ecco per chi - Il 31 ottobre devono essere trasmessi al Fisco i dati delle ritenute sui redditi non presenti nella dichiarazione precompilata ... Da money.it
CU autonomi redditi esenti: trasmissione entro il 31 ottobre 2025 - Entro il 31 ottobre 2025, i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le CU dei lavoratori autonomi contenenti ... Come scrive ipsoa.it