C’è un problema che affligge milioni di famiglie in tutto il mondo, e probabilmente ne hai avuto esperienza diretta. Quel messaggio sospetto sullo smartphone di tuo padre, quella mail dalla Nigeria che promette eredità milionarie, quella pagina Facebook che sembra offrire rimborsi aerei troppo belli per essere veri. Non è colpa loro, non del tutto almeno. Secondo l’Internet Crime Report dell’FBI, gli utenti internet over 60 hanno presentato il maggior numero di denunce per truffe online nel 2024, con perdite complessive che sfiorano i 4,8 miliardi di dollari. Solo in quella fascia d’età. Meta ha deciso di affrontare frontalmente questo problema, introducendo una serie di nuove funzionalità pensate specificamente per proteggere gli utenti più anziani dalle frodi online. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 4,8 miliardi bruciati in truffe online: Meta introduce l’intelligenza artificiale per aiutare gli anziani (ma anche te)