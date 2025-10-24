38° Slalom Salerno–Croce di Cava | 25 e 26 ottobre

Tecnica, spettacolo e passione lungo i tornanti del golfo. Il rombo dei motori torna a risuonare tra le curve che abbracciano il golfo di Salerno: la 38ª edizione dello Slalom Salerno–Croce di Cava è pronta a infiammare il weekend del 25 e 26 ottobre, confermandosi una delle gare più attese e spettacolari del panorama automobilistico del Sud Italia. La manifestazione, valida per il Campionato Italiano Slalom – Coppa Slalom Zona 3, è organizzata dall’ Automobile Club Salerno sotto la presidenza del senatore Vincenzo Demasi e la direzione di Giovanni Caturano, con la collaborazione dei Promotori locali. 🔗 Leggi su Zon.it

