38° Slalom Salerno–Croce di Cava | 25 e 26 ottobre
Tecnica, spettacolo e passione lungo i tornanti del golfo. Il rombo dei motori torna a risuonare tra le curve che abbracciano il golfo di Salerno: la 38ª edizione dello Slalom Salerno–Croce di Cava è pronta a infiammare il weekend del 25 e 26 ottobre, confermandosi una delle gare più attese e spettacolari del panorama automobilistico del Sud Italia. La manifestazione, valida per il Campionato Italiano Slalom – Coppa Slalom Zona 3, è organizzata dall’ Automobile Club Salerno sotto la presidenza del senatore Vincenzo Demasi e la direzione di Giovanni Caturano, con la collaborazione dei Promotori locali. 🔗 Leggi su Zon.it
Scopri altri approfondimenti
Campionato e campioni alla viglia dello Slalom Salerno - Croce di Cava Già festeggiati Emanuele Schillace come nuovo Campione Italiano Slalom e Giuseppe Catalano come Campione Italiano Under 23, tanti sono ancora i titoli da assegnare nella competizi - facebook.com Vai su Facebook
Campionato italiano slalom: affermazione per i piloti irpini Ragno e Ascione nella gara di Salerno - Croce di Cava - Croce di Cava, con l’emergente Fred Ragno e il giovanissimo Alessio Ascione, entrambi in forze alla Power Car Competition: conquistano il primo ... Scrive orticalab.it