355 colpi contro una bambina | la giustizia non può restare muta

24 ott 2025

Hind Rajab aveva cinque anni. Cinque. Un’età in cui si dovrebbe imparare a leggere, disegnare, ridere del mondo. Invece, il 29 gennaio 2024, è stata assassinata insieme alla sua famiglia e a due paramedici della Mezzaluna Rossa. Non da un bombardamento cieco, non da un “errore militare”, ma da un ordine preciso. E oggi, grazie . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

