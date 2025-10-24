355 colpi contro una bambina | la giustizia non può restare muta
Hind Rajab aveva cinque anni. Cinque. Un’età in cui si dovrebbe imparare a leggere, disegnare, ridere del mondo. Invece, il 29 gennaio 2024, è stata assassinata insieme alla sua famiglia e a due paramedici della Mezzaluna Rossa. Non da un bombardamento cieco, non da un “errore militare”, ma da un ordine preciso. E oggi, grazie . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Donna bambina ma di troppe brame o donna di dolori e di buriane, sempre presa da trippe e budellame, non so uscire dal buio stamane, dal cavo della mia notte catrame, tra geli duri e colpi di caldane, e sollevarmi e via con voglie grame fingendo quieti, cos - facebook.com Vai su Facebook
Spara colpi di carabina contro il suo cane e lo ferisce gravemente - Ferisce il suo cane con diversi colpi di carabina: denunciato per i reati di maltrattamento di animali e spari in luogo pubblico. Scrive ansa.it