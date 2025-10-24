300 kg di miele fantasma | laboratorio sospeso e multa da €4.500 subito

Chieti - A Villa Santa Maria sequestrati circa 300 chilogrammi di miele senza etichettatura né tracciabilità, sospesa l’attività del laboratorio e contestate gravi violazioni igienico-sanitarie. I carabinieri forestali della stazione di Villa Santa Maria, in collaborazione con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della ASL Lanciano?Vasto?Chieti, hanno effettuato un controllo in un laboratorio annesso a un’azienda agricola locale, rilevando la presenza di circa 300 chilogrammi di miele stoccati in contenitori non idonei (secchi di plastica e barattoli di vetro) e completamente sprovvisti di etichettatura obbligatoria, oltre alla documentazione necessaria per garantirne la tracciabilità secondo il regolamento (CE) 1782002. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

