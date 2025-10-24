285 metri quadri due piani cinque camere e cinque bagni È la storica dimora di Segrate dove la coppia più amata della tv italiana trascorse vent’anni di vita insieme
N on è un investimento, né un capriccio immobiliare. Pier Silvio Berlusconi ha comprato “Casa Vianello”, la vera, non quella televisiva. L’attico di Segrate — 285 metri quadri su due livelli, con cinque camere, cinque bagni, terrazzi e box — è lo stesso in cui Raimondo Vianello e Sandra Mondaini hanno vissuto fino alla loro scomparsa, nel 2010. Silvio Berlusconi, al Tg1 il ricordo della figlia Barbara a un anno dalla scomparsa X Leggi anche › Raimondo Vianello: dieci anni fa la morte del “gentleman della televisione” Casa Vianello venduta a Pier Silvio Berlusconi. Come riporta il Corriere della Sera, l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset ha versato 1,45 milioni di euro in assegni circolari, dopo un acconto da 100mila euro pagato l’anno scorso. 🔗 Leggi su Iodonna.it
