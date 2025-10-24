27 Nights è una storia vera? cosa è successo a Martha Hoffman nella vita reale?

Diretto da Daniel Hendler, 27 Nights di Netflix è un film drammatico argentino in lingua spagnola che segue Martha Hoffman, una famosa collezionista d’arte tanto ricca quanto audace. Il suo stile di vita avventuroso, tuttavia, la mette in conflitto diretto con le sue figlie, e le cose precipitano quando viene ricoverata in una struttura psichiatrica senza il suo consenso. Segue un’estenuante analisi della sua psiche, con un esperto nominato dal tribunale che porta alla luce la verità nascosta dietro molti strati di pensieri e desideri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it