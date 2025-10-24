25 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 25 ottobre è il 298º giorno del calendario gregoriano. Mancano 67 giorni alla fine dell’anno.Santi del giorno: Santa Daria (Martire)Etimologia Dariao, deriva dal persiano Darayavaush significa “che mantiene il bene, che ha in sé il bene”.Proverbio del giorno: Ottobre gelato, ogni insetto è. 🔗 Leggi su Veronasera.it