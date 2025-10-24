24 ottobre Sant’Antonio Maria Claret | il mistico che fu confessore della regina e fondò i Missionari

Lalucedimaria.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vescovo spagnolo del XIX secolo, SantAntonio Maria Claret è stato il fondatore dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria e delle Religiose di Maria Immacolata. Sant’Antonio Maria Claret, che si commemora oggi 24 ottobre, è una figura legata ad una congregazione religiosa diffusa tuttora in tutto il mondo, di cui è stato il fondatore.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

24 ottobre sant8217antonio maria claret il mistico che fu confessore della regina e fond242 i missionari

© Lalucedimaria.it - 24 ottobre, Sant’Antonio Maria Claret: il mistico che fu confessore della regina e fondò i Missionari

News recenti che potrebbero piacerti

24 ottobre sant8217antonio mariaSant’Antonio Maria Claret, 24 ottobre 2025/ Oggi si celebra il missionario fondatore dei “clarettiani” - Il 24 ottobre la Chiesa dedica la giornata a Sant'Antonio Maria Claret, sacerdote spagnolo fondatore della congregazione dei missionari "clarettiani". Scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: 24 Ottobre Sant8217antonio Maria