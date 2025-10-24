24 ottobre Sant’Antonio Maria Claret | il mistico che fu confessore della regina e fondò i Missionari
Vescovo spagnolo del XIX secolo, Sant’Antonio Maria Claret è stato il fondatore dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria e delle Religiose di Maria Immacolata. Sant’Antonio Maria Claret, che si commemora oggi 24 ottobre, è una figura legata ad una congregazione religiosa diffusa tuttora in tutto il mondo, di cui è stato il fondatore.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Sant’Antonio Maria Claret, 24 ottobre 2025/ Oggi si celebra il missionario fondatore dei “clarettiani” - Il 24 ottobre la Chiesa dedica la giornata a Sant'Antonio Maria Claret, sacerdote spagnolo fondatore della congregazione dei missionari "clarettiani". Scrive ilsussidiario.net