24 ottobre Maria Ausiliatrice di Gubel | salvò i cantoni cattolici dal collasso

La Madonna apparve prima della battaglia di Gubel ai cattolici impegnati in una dura lotta per arginare la diffusione dell’eresia protestante in Svizzera. Dopo lo scoppio della rivoluzione protestante a seguito della predicazione di Martin Lutero, l’eresia si diffuse in diversi Paesi, tra i quali la Svizzera. Uno dei più famosi predicatori riformati fu Ulrich. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 24 ottobre, Maria Ausiliatrice di Gubel: salvò i cantoni cattolici dal collasso

