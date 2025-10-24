24 ottobre la mortadella nel cinema in Toscana | le curiosità

Firenze, 24 ottobre 2025 – Oggi è il Mortadella Day, che celebra in questa data l'anniversario del Bando emanato nel 1661 dal Cardinal Farnese, che "per la prima volta stabilì le regole ufficiali per la produzione della Mortadella Bologna, antesignano dell'attuale Disciplinare Igp". Il tema della celebrazione per i 364 anni della Mortadella, giunta alla XIII edizione, è " La mortadella nel cinema ". "La Mortadella Bologna Igp - informa una nota - è stata protagonista del film La mortadella (1971), diretto da Mario Monicelli e interpretato da Gigi Proietti e da Sophia Loren ma ha avuto ruoli fin dagli anni Settanta, come in Permette? Rocco Papaleo, un film di Ettore Scola con Marcello Mastroianni, fino ad arrivare al 2024 con Il Treno dei Bambini di Cristina Comencini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

