24 ore di corsa | record mondiale per la britannica Webster L' analisi del coach

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla rassegna iridata di Albi, in Francia, la 46enne ha riscritto la storia dell’ultramaratona. Quinta assoluta tra uomini e donne, ha superato di oltre 8 km il precedente primato giapponese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

24 ore di corsa record mondiale per la britannica webster l analisi del coach

© Gazzetta.it - 24 ore di corsa: record mondiale per la britannica Webster. L'analisi del coach

News recenti che potrebbero piacerti

24 ore di corsa: record mondiale per la britannica Webster. L'analisi del coach - Quinta assoluta tra uomini e donne, ha superato di oltre 8 km il precedente primato giapponese ... Lo riporta msn.com

24 ore corsa recordRecord del Mondo nelle 24 ore di corsa di Sarah Webster: solo 4 uomini meglio di lei ai mondiali - Sarah Webster (classe 1979, quindi 46enne) ha scritto una pagina clamorosa nella storia dell’ultramaratona mondiale, stabilendo il nuovo record del mondo femminile sulle 24 ore con 278,622 km percorsi ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: 24 Ore Corsa Record