200 gol per Dybala | Indelebili nella mia mente ma non finisce qui
Lo inseguiva da tanto tempo, più precisamente dalla partita successiva a quel Roma-Porto 3-2 di Europa League datato 20 febbraio 2025, e di certo Dybala se lo immaginava con un ambiente ed un sentimento diverso il gol numero 200 in carriera. Eppure eccolo arrivare in una serata decisamente amara, un rigore brillantemente trasformato che accorcia solo le distanze contro il modesto Viktoria Plzen, capace di battere 1-2 all’ Olimpico i giallorossi ed infliggere una sconfitta pesante per classifica e morale. Parole dure e forti quelle della Joya per commentare la gara, ma ora la testa va immediatamente al match di domenica contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dybala falso NOve. Due volte l’abbiamo provato. Due volte abbiamo perso 0-1. Torino e Inter. Coincidenze? Non credo proprio. Perché Paulo è un artista, non un fabbro. Lo metti lì da solo a gironzolare tra difensori che pesano il doppio, e ti stupisci se non c - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO - Dybala festeggia i 200 gol in carriera: "Non finisce qui" - L'attaccante ha raggiunto il traguardo con la rete siglata al Viktoria Plzen, sui social il messaggio: "Grazie alle mie squadre, alla nazionale, agli allenatori e ai miei compagni" ... Secondo ilromanista.eu
Dybala festeggia i 200 gol: “Indelebili nella mia mente, ma non finisce qui” - L'argentino, ancora a secco da inizio stagione, ha trovato la via del gol nella negativa serata di Europa League contro il Plzen ... Come scrive msn.com
Dybala: contro il Viktoria Plzen il gol numero 200 in carriera - Con il gol al Viktoria Plzen nel matchday 3 di Europa League, Paulo Dybala ha raggiunto la quota delle 200 reti in carriera tra squadre di club e ... Secondo asroma.com