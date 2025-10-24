Lo inseguiva da tanto tempo, più precisamente dalla partita successiva a quel Roma-Porto 3-2 di Europa League datato 20 febbraio 2025, e di certo Dybala se lo immaginava con un ambiente ed un sentimento diverso il gol numero 200 in carriera. Eppure eccolo arrivare in una serata decisamente amara, un rigore brillantemente trasformato che accorcia solo le distanze contro il modesto Viktoria Plzen, capace di battere 1-2 all’ Olimpico i giallorossi ed infliggere una sconfitta pesante per classifica e morale. Parole dure e forti quelle della Joya per commentare la gara, ma ora la testa va immediatamente al match di domenica contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - 200 gol per Dybala: “Indelebili nella mia mente, ma non finisce qui”