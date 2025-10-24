20° Roma Film Fest Un semplice incidente il primo film che Jafar Panahi ha diretto dopo l' incarcerazione vicendo la Palma d' oro

Una serie di coincidenze nefaste o la scoperta, dopo tempo e dolore, del vile e crudele militare che gli ha rovinato la vita? Il film del Premio Oscar iraniano lascia con il dubbio fino alla fine e in fondo prende spunto dalle sue vicende; voto: 7 Jafar Panahi, il regista iraniano detenuto, n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 20° Roma Film Fest, "Un semplice incidente", il primo film che Jafar Panahi ha diretto dopo l'incarcerazione, vicendo la Palma d'oro

