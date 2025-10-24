2 cuori e 2 capanne Edoardo Leo e Claudia Pandolfi in una storia d' amore tutta romana

Amarsi tanto, ma ognuno a casa sua. È una storia d'amore tutta romana la protagonista di “2 cuori e 2 capanne”, il nuovo film di Massimiliano Bruno, con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, presentato in anteprima alla 23esima edizione di Alice nella città. Alessandra (Claudia Pandolfi) e Valerio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Prima della proiezione di ‘2 cuori e 2 capanne’ ad Alice nella Città, il regista Massimiliano Bruno ha voluto esprimere parole di ammirazione per i giovani che recentemente sono scesi in piazza per “difendere l’umanità” #AlicenellaCitta - facebook.com Vai su Facebook

A Candiolo l’arte come cura: “Due cuori e una capanna” apre il nuovo spazio espositivo in ospedale https://lastampa.it/torino/2025/10/22/news/mostra_arte_irccs_candiolo_due_cuori_e_una_capanna-15363167/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X

"2 cuori e 2 capanne", Edoardo Leo e Claudia Pandolfi in una storia d'amore tutta romana - Il regista, Massimiliano Bruno, intervistato da RomaToday: "Un film che amo particolarmente. Lo riporta romatoday.it

Edoardo Leo e Claudia Pandolfi: "Raccontiamo la necessità di non annullarsi nella coppia" - I due attori presentano ad Alice nella Città '2 Cuori e 2 Capanne' di Bruno che li vede per la prima volta insieme come coppia protagonista sullo schermo ... Come scrive adnkronos.com

Alice nella Città: 2 cuori e 2 capanne con Leo e Pandolfi - Protagonisti Edoardo Leo e Claudia Pandolfi che è anche stata premiata, ad Alice nella Città, con WOMENLANDS ... tg24.sky.it scrive