142 persone e 72 minori E gli antagonisti lanciano una nuova occupazione a Bologna

Non sono passate 24 ore tra lo sgombero di via Michelino a Bologna e la nuova occupazione di via Don Minzoni 12. Lo stabile, fuori dal quale è stato esposto il manifesto "Mai più senza casa", appartiene all' Asp Città di Bologna, l'Azienda dei servizi alla persona del Comune, che ha sporto denuncia. In una nota, l'azienda ha definito la denuncia " un atto dovuto anche in ragione della presenza di diverse persone con minori in uno stabile che sarà oggetto di lavori ". Il progetto di riqualificazione dell'immobile in via Don Minzoni prevede la realizzazione di uno studentato, con il 30% degli alloggi con prezzi calmierati, destinati a studenti in condizione di fragilità economica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “142 persone e 72 minori”. E gli antagonisti lanciano una nuova occupazione a Bologna

Contenuti che potrebbero interessarti

“Ti ascolto!”, la nuova opportunità del Servizio Diocesano Tutela Minori e Persone Vulnerabili - A Palermo in piazza Francesco Procopio di Cutò, 14 (Area Quaroni) ogni venerdì dalle 9.30 alle 12.30. L’ascolto in uno spazio dedicato e protetto Prende il via “Ti a - facebook.com Vai su Facebook

“142 persone e 72 minori”. E gli antagonisti lanciano una nuova occupazione a Bologna - Dopo lo sgombero di via Michelino, gli attivisti del Plat e di altre sigle hanno preso possesso un nuovo stabile comunale in via Don Minzoni, destinato a diventare uno studentato. Scrive ilgiornale.it