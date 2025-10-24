10eLotto | a Perdifumo e Marigliano doppietta da 30mila euro

Il 10eLotto premia la Campania. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, doppietta da 30mila grazie a due colpi da 15mila euro l’uno: il primo con un 6 Doppio Oro in via Provinciale 44 a Perdifumo, in provincia di Salerno, l’altro a Marigliano, in provincia di Napoli, grazie a un 3 Doppio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondisci con queste news

Lotto e 10eLotto: Campania sugli scudi con ricche vincite a Trentola Ducenta e Marigliano - E' stata la provincia di Caserta, e più in generale la Campania, ad essere essere protagonista dell'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. Da agimeg.it