104 cosa cambia con la nuova Legge 106 | 10 ore di permesso in più e fino a 2 anni di congedo straordinario

Chi soffre di una malattia grave o invalidante, oppure ha un figlio minorenne in questa condizione, dal 2026 potrà usufruire di 10 ore annue di permesso retribuito in più che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - 104, cosa cambia con la nuova Legge 106: 10 ore di permesso in più e fino a 2 anni di congedo straordinario

