1 su trenta e non lo sai la città aderisce alla campagna nazionale su iniziativa del Rotary club Palermo ovest

Il Comune di Palermo ha aderito alla Campagna Nazionale "1 su trenta e non lo sai" su iniziativa del Rotary Club Palermo Ovest, presieduto da Giuseppe Cascio. Per tale motivo giorno 24 ottobre 2025, è stato illuminato di verde il Teatro Massimo di Palermo. L'evento si inserisce nella campagna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it