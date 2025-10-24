? Gianni Morandi Festeggia 60 Anni di Successi con il Tour C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story

L'”eterno ragazzo” della musica italiana, Gianni Morandi, ha annunciato una tournée di 10 date a partire da aprile 2026 La Celebrazione di un Brano Iconico La tournée “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story” è stata concepita per celebrare il 60° anniversario della pubblicazione di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

gianni morandi festeggia 60Gianni Morandi festeggia i 60 anni di 'C'era un ragazzo' e nel 2026 va in tour - L'artista infatti ha annunciato 'C’era un ragazzo – Gianni Morandi story', la tournée prodotta da Trident Music al via ad aprile 2026, c ... Come scrive msn.com

gianni morandi festeggia 60Gianni Morandi va in tour nei palazzetti per i 60 anni di “C'era un ragazzo” - Noi di Radio Italia solomusicaitaliana siamo radio ufficiale del tour “C'era un ragazzo – Gianni Morandi Story”, in programma nel 2026 ... Da radioitalia.it

gianni morandi festeggia 60Gianni Morandi ad aprile torna in tour per i 60 anni di "C'era un ragazzo" - Era il 1966 quando un giovanissimo Gianni Morandi pubblicava uno dei suoi brani più iconici, una hit ancora oggi: C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Secondo r101.it

