Zuppi cambia rotta | la Cei riapre alle coppie omosessuali sfidando Leone XIV
Uscito dalla porta della chiesa, rientra dalla finestra della sacrestia. È il documento della Cei «Perché la gioia sia piena» che, invece di ispirare letizia, ha procurato la gastrite a papa Francesco poco prima di morire e ora rischia di provocare, per motivi opposti, analoga fastidiosa dispepsia a Leone XIV. Bocciato senza appello sei mesi fa dal Sinodo dei vescovi (854 votanti, 835 no), viene ripresentato sabato alla stessa assemblea, presieduta dal cardinal Matteo Zuppi, senza sostanziali modifiche. Il pronunciamento riguarda temi scottanti come l’apertura alle donne per ruoli di responsabilità, il mondo omosessuale e transgender, il trattamento dei divorziati risposati. 🔗 Leggi su Panorama.it
