Era lecito aspettarsi Ghilardi nelle rotazione in difesa in questa prima parte di stagione, e invece l'ex Verona sta vedendo il giovane Ziolkowski superarlo nettamente nelle gerarchie. Dopo le prime buone sensazioni, lo spezzone di partita giocato con l'Inter ha convinto tutti delle potenzialità di questo classe 2005, tant'è che lo stesso Gasperini, nella conferenza stampa di ieri, si è detto estremamente soddisfatto del suo comportamento durante gli allenamenti, con il solo difetto delle troppe scivolate da limare. Contro i nerazzurri ha tenuto alla grande a livello di duelli contro Pio Esposito, e contro il Viktoria Plzen punta ad una maglia da titolare, ma a prescindere da questo è il percorso di crescita pensato per lui che fa ben sperare.

Ziolkowski "bimbo" del Gasp? Da Bastoni a Scalvini, il tecnico sa come far crescere i difensori