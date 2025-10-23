Ziliani tuona a Conte | Nel Napoli c’è un giocatore che considera come Eriksen ai tempi dell’Inter
Inter News 24 Ziliani duro su Conte, il rimprovero del giornalista al tecnico del Napoli a seguito delle parole pronunciate nel post partita contro il PSV. Le parole di Antonio Conte dopo il pesante 6-2 subito dal Napoli a Eindhoven contro il PSV in Champions League hanno scatenato diverse reazioni nel mondo del calcio. Tra le più critiche, quella del giornalista Paolo Ziliani, che ha analizzato punto per punto le dichiarazioni del tecnico pugliese, non risparmiando toni duri e una riflessione sul rapporto tra Conte e alcuni dei suoi giocatori. Nel post partita, l’allenatore azzurro aveva spiegato le difficoltà incontrate dal Napoli in questo avvio di stagione, sottolineando quanto fosse complicato integrare nove nuovi acquisti in un gruppo già vincente. 🔗 Leggi su Internews24.com
