Zelensky vede Meloni | Ialia può aiutarci

23 ott 2025

19.05 "Abbiamo tenuto una riunione con Giorgia Meloni. Abbiamo discusso di come proteggere il nostro settore energetico dagli attacchi russi e renderlo più resiliente: l'Italia dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie a tal fine".Lo afferma Volodymyr Zelensky "Ci siamo concentrati sui progetti di difesa congiunti nell'ambito dello strumento Safe. E' importante che tali iniziative vadano a beneficio di tutta l'Europa. Abbiamo anche affrontato la questione cruciale dell'utilizzo dei beni russi congelati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

