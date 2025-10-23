Zelensky vede Meloni | Ialia può aiutarci

19.05 "Abbiamo tenuto una riunione con Giorgia Meloni. Abbiamo discusso di come proteggere il nostro settore energetico dagli attacchi russi e renderlo più resiliente: l'Italia dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie a tal fine".Lo afferma Volodymyr Zelensky "Ci siamo concentrati sui progetti di difesa congiunti nell'ambito dello strumento Safe. E' importante che tali iniziative vadano a beneficio di tutta l'Europa. Abbiamo anche affrontato la questione cruciale dell'utilizzo dei beni russi congelati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it