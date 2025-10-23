Zelensky vede Meloni | Ialia può aiutarci
19.05 "Abbiamo tenuto una riunione con Giorgia Meloni. Abbiamo discusso di come proteggere il nostro settore energetico dagli attacchi russi e renderlo più resiliente: l'Italia dispone delle competenze e delle attrezzature necessarie a tal fine".Lo afferma Volodymyr Zelensky "Ci siamo concentrati sui progetti di difesa congiunti nell'ambito dello strumento Safe. E' importante che tali iniziative vadano a beneficio di tutta l'Europa. Abbiamo anche affrontato la questione cruciale dell'utilizzo dei beni russi congelati". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
#Tg2000 - #Ucraina, #Zelensky cerca armi e venerdì vede #Trump. #Onu irritata #15ottobre #Tv2000 #UkraineRussiaWar #Putin #Mosca #Kiev - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - #Ucraina, #Zelensky cerca armi e venerdì vede #Trump. #Onu irritata #15ottobre #Tv2000 #UkraineRussiaWar #Putin #Mosca #Kiev @tg2000it - X Vai su X
Ucraina, Putin non si lascia intimidire: "Se usano Tomahawk nostra risposta sarà schiacciante". E Zelensky vede Meloni - Il Presidente russo, Vladimir Putin, ha parlato della risposta della Russia in caso di attacchi missilistici Tomahawk sul suo territorio. Da affaritaliani.it
Zelensky vede Meloni, 'parlato anche degli asset russi' - "Abbiamo tenuto una riunione con Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri italiano. gazzettadiparma.it scrive
Meloni: Pieno sostegno a Ucraina, Italia non invierà soldati - "La nostra posizione non cambia e non può cambiare davanti alle vittime civili, alle immagini delle case sistematicamente bombardate dai russi sulla popolazione civile che resiste da oramai quattro an ... Segnala ilgiornale.it